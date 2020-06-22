Опубликовано «пророчество Мессинга» о «тяжелых испытаниях» для России в 2020-м

Вольф Мессинг якобы предсказал «тяжелые испытания» для России, которые должны наступить в текущем году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Согласно «пророчеству Мессинга», опубликованному на канале «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», Россию в 2020-м ждут проблемы, связанные с ее зависимостью от природных богатств. Также советский менталист «предрек» стране бедствия климатического характера, болезнь и гибель множества людей.
К концу года ситуация стабилизируется, говорится в процитированной публикации.
Ранее в сеть выложили предсказание медиума Эдгара Кейси о гибели Соединенных Штатов.