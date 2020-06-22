Выложено предсказание американского «спящего пророка» о гибели США в XXI веке

Прозванный «спящим пророком» американский медиум Эдгар Кейси спрогнозировал гибель Соединенных Штатов в XXI столетии. Об этом рассказывается в материале, размещенном в российской блогосфере.
Согласно предсказанию Кейси, приведенному автором канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», США исчезнут с лица Земли. Причиной этого должны стать масштабные природные катаклизмы. Страну ждут землетрясения, которые полностью уничтожат города, расположенные на побережье. Оставшаяся территория Штатов будет затоплена, говорится в процитированном посте.
Ранее сообщалось, что таролог Александр Кинжинов предсказал политическое будущее Александра Лукашенко, главы Белоруссии.