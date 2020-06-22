Выложено предсказание американского «спящего пророка» о гибели США в XXI веке

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22 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Наводнение в Техасе, Zachary West / globallookpress.com

Прозванный «спящим пророком» американский медиум Эдгар Кейси спрогнозировал гибель Соединенных Штатов в XXI столетии. Об этом рассказывается в материале, размещенном в российской блогосфере.

Согласно предсказанию Кейси, приведенному автором канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», США исчезнут с лица Земли. Причиной этого должны стать масштабные природные катаклизмы. Страну ждут землетрясения, которые полностью уничтожат города, расположенные на побережье. Оставшаяся территория Штатов будет затоплена, говорится в процитированном посте.

Ранее сообщалось, что таролог Александр Кинжинов предсказал политическое будущее Александра Лукашенко, главы Белоруссии.