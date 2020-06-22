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Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал вероятный срок отставки Лукашенко

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал вероятный срок отставки Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Таролог Александр Кинжинов, финалист одного из сезонов телешоу «Битва экстрасенсов», сделал прогноз, касающийся политического будущего Александра Лукашенко. Соответствующий пост Кинжинов разместил некоторое время назад на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам таролога, карты показали, что Лукашенко сможет одержать победу по итогам выборов президента Белоруссии, которые должны пройти 9 августа. При этом Кинжинов предсказал, что политик покинет занимаемую им должность до того, как подойдет к концу шестой срок.

Согласно прогнозу финалиста «Битвы экстрасенсов», президент в стране сменится до 2025 года. Александр Кинжинов предположил, что Александр Лукашенко уйдет в отставку из-за состояния здоровья или по причине вмешательства внешних сил.

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ДЦ

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