Лукашенко уважает женщин, но считает, что они пока не могут возглавить Белоруссию

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20 июня 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, President of Russia/Twitter.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу в рамках рабочей поездки в Могилевскую область заявил, что уважает женщин, однако они пока не могут возглавить страну из-за большой нагрузки.

По словам Лукашенко, в Белоруссии конституция такая, "что даже мужику тяжело нести эту ношу". Лидер страны убежден, что если все проблемы переложить на женщину, то "она рухнет, бедолага".

Александр Лукашенко также заметил, что если бы не было женщин, то он не стал бы президентом.

Напомним, ранее о своем намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии 9 августа текущего года заявили четыре женщины. Впоследствии одна из них отказалась от борьбы.