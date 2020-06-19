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Лукашенко не считает проблемы Белоруссии и РФ «катастрофическими»

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лукашенко не считает проблемы Белоруссии и РФ «катастрофическими»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Mustafa Kaya/Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что не считает отношения Минска и Москвы "катастрофическими".

Перед встречей с главой МИД РФ Лукашенко поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому Лавров беседу с белорусским лидером начал с фразы, что не будет передавать ему привет от президента России.

Александр Лукашенко в свою очередь заметил, что у них с главой Российской Федерации действительно состоялся добрый и открытый разговор. "Ничего у нас не искрит, но есть проблемы всегда", – подчеркнул лидер Белоруссии. Он также заметил, что сложности в отношениях Москвы и Минска не являются "катастрофическими". "Думаю, мы их решим", – заключил Лукашенко.

ЕТ

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