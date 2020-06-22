Опубликовано пророчество «главного колдуна» из Мексики о будущем России

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22 июня 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Мексиканский ясновидящий Антонио Васкес Альба, которого на его родине называют «главным колдуном», спрогнозировал будущее Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», медиум отметил, что санкции, введенные Западом против РФ, пойдут ей на благо. Россия останется сильной державой, ее международное влияние будет увеличиваться. После 2022 года страну ждет расцвет, который затронет духовную и экономическую сферы жизни общества.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание о кризисе и распаде Соединенных Штатов к 2025 году.