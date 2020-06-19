Выложено предсказание «второго Нострадамуса» о кризисе и распаде США к 2025 году

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19 июня 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis / globallookpress.com

Йохан Галтунг, математик и социолог из Норвегии, спрогнозировал исчезновение Соединенных Штатов как страны. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен» пишет, что Галтунг, получивший в США прозвище «второй Нострадамус», смог предсказать развал Советского Союза и террористические акты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В процитированном посте говорится, что Штатам норвежский ученый предрек участь, схожую с судьбой СССР. Согласно предсказанию Галтунга, до 2025 года североамериканское государство ждет кризис с последующим распадом. По мнению «второго Нострадамуса», деятельность президента Дональда Трампа будет способствовать приближению краха страны.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали пророчество о наступлении конца света 21 июня 2020 года.