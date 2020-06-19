Опубликовано предсказание «ученого» о наступлении конца света 21 июня 2020-го

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19 июня 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Индейцы майя, S. Rocker / globallookpress.com

Конец света должен наступить 21 июня 2020 года. С соответствующим предсказанием выступил некий Паоло Тагалогин, которого в материалах, опубликованных на страницах интернет-СМИ, называют «ученым».

Как пишет издание Nation News, Тагалогин заявил, что, если следовать юлианскому, а не григорианскому календарю, «мы технически находимся в 2012 году». Из слов автора прогноза следует, что 21 июня 2020-го на самом деле наступит 21 декабря 2012-го. Именно в этот день, согласно календарю майя, должен произойти апокалипсис.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилось пророчество на вторую половину 2020 года от британского ясновидящего Крейга Гамильтона-Паркера.