Озвучено пророчество на вторую половину 2020-го от «предрекшего» COVID-19 медиума

Обнародовано пророчество на вторую половину 2020 года, которое сделал экстрасенс из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер. В материалах, размещенных в интернете, утверждается, что этот медиум предсказал пандемию коронавируса COVID-19.
Соединенные Штаты, согласно прогнозу ясновидящего, ждет неспокойное время, что не помешает действующему хозяину Белого Дома Дональду Трампу избраться на второй срок по итогам намеченных на ноябрь выборов президента страны.
В пророчестве Гамильтона-Паркера также говорится, что Европейский союз столкнется с экономическими трудностями и природными бедствиями.
В КНДР должны свергнуть главу государства Ким Чен Ына. Медиум полагает, что он сбежит в Китай.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского мистика Макса Генделя о «поворотном» 2020 годе.