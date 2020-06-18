Озвучено пророчество на вторую половину 2020-го от «предрекшего» COVID-19 медиума

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18 июня 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds / globallookpress.com

Обнародовано пророчество на вторую половину 2020 года, которое сделал экстрасенс из Великобритании Крейг Гамильтон-Паркер. В материалах, размещенных в интернете, утверждается, что этот медиум предсказал пандемию коронавируса COVID-19.

Соединенные Штаты, согласно прогнозу ясновидящего, ждет неспокойное время, что не помешает действующему хозяину Белого Дома Дональду Трампу избраться на второй срок по итогам намеченных на ноябрь выборов президента страны.

В пророчестве Гамильтона-Паркера также говорится, что Европейский союз столкнется с экономическими трудностями и природными бедствиями.

В КНДР должны свергнуть главу государства Ким Чен Ына. Медиум полагает, что он сбежит в Китай.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание американского мистика Макса Генделя о «поворотном» 2020 годе.