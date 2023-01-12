Простые совпадения воздушных инцидентов авиакомпании «ИрАэро»

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12 января 2023, 18:20

© Leonid Faerberg

Следственным комитетом РФ в связи с инцидентами, произошедшими 9 и 10 января текущего года с самолётами авиационной компании «ИрАэро», начата доследственная проверка. 09.01.2023 Ан-26-100 с 25 пассажирами и 6 членами экипажа совершал рейс Иркутск – Якутск – Магадан. Из-за плохих погодных условий он не сел в якутском аэропорту и был направлен на резервный аэропорт Маган.



У вылетевшего затем из данного аэропорта самолёта на высоте 2 км 900 м внезапно открылся люк грузового отсека. Были повреждены рамповые крепления, за борт вылетела часть пассажирского багажа. Самолёт вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился без других повреждений и человеческих жертв. Пассажирам за счёт средств авиакомпании были предоставлены номера в гостинице, горячее питание.



10.01.2023 АН-24РВ, летевший пассажирским рейсом из Иркутска в Полярный, развернулся и вновь сел в аэропорту вылета из-за поломки бортового оборудования. Никто из 24 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал.



Представитель авиакомпании Н. Бессонов уверен: у «ИрАэро» нет проблем в вопросах техобслуживания. Случившееся является простым совпадением.