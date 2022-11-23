Профессия оператора беспилотника становится востребованной и высокооплачиваемой

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23 ноября 2022, 16:19

В павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве начинается «Аэронет 2035» – первая выставка-презентация технологических решений в сфере беспилотных авиационных систем. Свыше 130 компаний и 200 разработок! Беспилотники сегодня стали показателем развитости страны, её могущества на поле боя и способности к внедрению технических новаций.



Огромное количество технических решений уже есть, изобретать ничего не надо – системы дистанционного управления давно отработаны, силовые установки тоже. Значит, создателям дронов для будущего требуется перепрыгнуть сквозь десятилетия и наделить свои беспилотники особыми, по сей день невиданными способностями.



МАИ представляет на выставке беспилотные летательные аппараты «Дефектоскоп» и «АэроСкаут», беспилотный авиационный комплекс «Контур» и проект по организации полигона испытаний и сертификации беспилотных авиасистем на территории маёвского аэродрома Алферьево. Квадрокоптер «Дефектоскоп» предназначен для проведения внутреннего осмотра промышленных помещений, проверки состояния оборудования и приборов. «АэроСкаут» предназначен для оценки состояния сельскохозяйственных угодий на основе анализа фотоизображений с применением искусственного интеллекта. «Контур» выполняет задачу автономного постоянного мониторинга заданной территории с целью выявления нарушений режима (незаконное проникновение, неправильно припаркованные автомобили, подозрительные предметы и т.д.).



Квадрокоптер «Шершень», предназначенный для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разгона массовых беспорядков при помощи ультразвука, впервые представил Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А Карцева.



А Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует в 2025 г. провести испытания малоразмерного демонстратора беспилотного разведывательного комплекса на базе циклолёта, который, возможно, будет базироваться на боевых кораблях ВМФ России.



В России уже начали создавать систему предупреждения столкновения дронов в воздухе! Техническое зрение позволит выявлять технику противника и военных. А для дронов с искусственным интеллектом идут разработки посадочных площадок в жилых кварталах. Профессия оператора беспилотника становится востребованной и высокооплачиваемой .



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