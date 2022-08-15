«Ласточки» из Челябинска в Магнитогорск будут ходить чаще

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15 августа 2022, 19:48 Анна Семенова

Комфортные поезда очень востребованы пассажирами. Фото: Свердловская пригородная компания

Уехать на скоростном поезде станет возможно каждый день.

Изначально комфортные скоростные поезда возили пассажиров по маршруту Челябинск-Карталы. С 1 июля схему движения продлили до Магнитогорска. Уехать в город металлургов можно было по понедельникам, пятницам и в выходные.

Оценив востребованность «Ласточек», в Свердловской пригородной компании совместно с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области приняли решение увеличить количество поездов. Уже с 23 августа скоростной электропоезд будет ходить ежедневно в 06:30 и 17:45 из Челябинска и в 06:36 и 17:23 из Магнитогорска. Поездка составит 4 часа 20 минут.

В «Ласточке» есть климат-контроль, экологически чистые туалеты, системы видеонаблюдения и информационные табло. Комфортна будет поездка для людей с ограниченными возможностями: есть подъемники, крепления для инвалидных колясок.

Билет от Челябинска до Магнитогорска стоит от 920 рублей в зависимости от класса обслуживания. Действуют все федеральные и региональные льготы.