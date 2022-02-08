Авиалайнер MC-21 оказался не готов к массовому выпуску

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8 февраля 2022, 17:08

В Якутии проходят повторные испытания российского самолёта МС-21. Цель испытания - определить готовность машины к эксплуатации при низких температурах. Потом лайнер вернётся в Жуковский вместе с командой специалистов и испытателей.



В корпорации «Иркут» особое внимание обращают на завершение испытаний крыла, построенного из отечественных материалов. Массовый выпуск лайнеров планировался на вторую половину года. Пока инженеры заменяют зарубежные системы на отечественные. Из-за неготовности самолёта авиационные власти не могут дать разрешение на его серийный выпуск.



Российские авиакомпании должны стать основными эксплуатантами нового лайнера. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении на программу развития проекта самолёта дополнительных средств. Это позволит конструкторам заменить импортные детали и комплектующие. За два десятилетия авиаконцерн должен выпустить более 800 новых лайнеров с отечественной начинкой. Они придут на смену старым зарубежным самолётам, являющимся основой российских авиаперевозок. МС-21 будет иметь уникальные характеристики. По определённым показателям он превзойдёт зарубежные аналоги.



