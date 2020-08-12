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Серийное производство российского МС-21 опять откладывают

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Серийное производство российского МС-21 опять откладывают

На прошлой неделе Владимир Путин принимал доклад главы Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Бывший специалист по производству «фанеры» для плохих музыкантов был крайне убедителен. Если верить его словам, то в авиапроме у нас всё прекрасно и удивительно. На тех же позициях стоит и Объединённая двигателестроительная корпорация. Пиар идёт мощнейший. Обе госкорпорации входят в госкомпанию «Ростех».

Сегодня общество уже устало ждать серийного производства МС-21, который, если верить тому же Юрию Слюсарю образца 2015 года, должен уже поступать в авиакомпании. По официальным планам ОАК, ввод в эксплуатацию первых самолётов семейства МС-21 и их сертификация были намечены на 2017–2019 годы. В феврале 2019 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска в серийное производство российского МС-21 сдвигаются на конец 2020 года. А в начале мая 2020 г. стало известно, что Минпромторг заказал импортозамещение комплектующих МС-21 с выполнением НИОКР к концу 2022 г. и завершением работ в целом до 2024 года. Планируется замена 54 агрегатов и элементов систем МС-21, в том числе вспомогательной силовой установки, агрегатов бортового радиоэлектронного оборудования, топливной системы, спасательных аварийных трапов и плотов, кресел пилотов, элементов интерьера пассажирской кабины и многого другого.

С крылом самолёта из композиционных материалов тоже не всё ясно. Санкции в 2018 г. поставили жирный крест на поставках критически важных исходных материалов (углеволоконной ленты и связующих составов) из США и Японии.  Запас импортных композитов позволил построить пятый по счёту борт МС-21, впервые установить на него отечественные двигатели ПД-14.

Пока все крылья из композитов получаются разными по характеристикам и у всех есть проблемы с ресурсом. Многие специалисты считают, что весовых (и весомых!) преимуществ перед современными металлическими сплавами сегодня у композитов нет.

Только вдумайтесь! Человек, который ни бельмеса не понимает в авиационной технике, докладывает президенту об авиационной технике. Но ещё более удивительно то, что президент его слушает! А Ю. Слюсарь даже не знает, что наземной отработкой двигателей в составе самолёта Ил-114-300 в Жуковском пока никто не занимается! И существуют большие сомнения, что самолёт в сентябре полетит.

Поробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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