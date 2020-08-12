Серийное производство российского МС-21 опять откладывают

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12 августа 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

На прошлой неделе Владимир Путин принимал доклад главы Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Бывший специалист по производству «фанеры» для плохих музыкантов был крайне убедителен. Если верить его словам, то в авиапроме у нас всё прекрасно и удивительно. На тех же позициях стоит и Объединённая двигателестроительная корпорация. Пиар идёт мощнейший. Обе госкорпорации входят в госкомпанию «Ростех».



Сегодня общество уже устало ждать серийного производства МС-21, который, если верить тому же Юрию Слюсарю образца 2015 года, должен уже поступать в авиакомпании. По официальным планам ОАК, ввод в эксплуатацию первых самолётов семейства МС-21 и их сертификация были намечены на 2017–2019 годы. В феврале 2019 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска в серийное производство российского МС-21 сдвигаются на конец 2020 года. А в начале мая 2020 г. стало известно, что Минпромторг заказал импортозамещение комплектующих МС-21 с выполнением НИОКР к концу 2022 г. и завершением работ в целом до 2024 года. Планируется замена 54 агрегатов и элементов систем МС-21, в том числе вспомогательной силовой установки, агрегатов бортового радиоэлектронного оборудования, топливной системы, спасательных аварийных трапов и плотов, кресел пилотов, элементов интерьера пассажирской кабины и многого другого.



С крылом самолёта из композиционных материалов тоже не всё ясно. Санкции в 2018 г. поставили жирный крест на поставках критически важных исходных материалов (углеволоконной ленты и связующих составов) из США и Японии. Запас импортных композитов позволил построить пятый по счёту борт МС-21, впервые установить на него отечественные двигатели ПД-14.



Пока все крылья из композитов получаются разными по характеристикам и у всех есть проблемы с ресурсом. Многие специалисты считают, что весовых (и весомых!) преимуществ перед современными металлическими сплавами сегодня у композитов нет.



Только вдумайтесь! Человек, который ни бельмеса не понимает в авиационной технике, докладывает президенту об авиационной технике. Но ещё более удивительно то, что президент его слушает! А Ю. Слюсарь даже не знает, что наземной отработкой двигателей в составе самолёта Ил-114-300 в Жуковском пока никто не занимается! И существуют большие сомнения, что самолёт в сентябре полетит.



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