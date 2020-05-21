В небе над Ливией замечен «летучий голландец»

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21 мая 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот маршрута летящего над Ливией самолета

Странный самолет появился в небе над Ливией. Его засекли радары.

Странность борта заключается в его маршруте. Самолет летит над территорией Ливии. Там сейчас идет война. Авиация не рискует появлятся в ливийском небе. Слишком велик риск. Воздушное судно может быть сбито.

Летящий над Ливией борт зарегистрирован под номером OD-MEB. Он вылетел из Абиджана. Это крупнейший город в африканском государстве Кот-д’Ивуар. Направеляется авиалайнер в столицу Ливана, город Бейрут. Ранее он летал в Кувейт.

Опасность полетов над Ливией особенно возросла после недавних угроз. Триполи приготовились к масштабной авиационной атаке. Поэтому все пролетающие самолеты могут быть сбиты.

Пока писались эти строчки, самолет исчез с радаров. Это не значит, что лайнер был сбит. Возможно экипаж, просто, отключил системы слежения.