На рельсовые автобусы из Анапы в Керчь стартовала продажа билетов

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2 марта 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Стартовала продажа билетов на пригородные рельсовые автобусы Керчь-Анапа, запуск которых анонсировали в конце февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южную пригородную пассажирскую компанию.

Рельсовые автобусы начнут курсировать 7 марта и свяжут населенные пункты на материке и полуострове. Это будут ежедневные перевозки на линии через знаменитый Крымский мост с остановкой на станции Тамань-Пассажирская.

Согласно расписанию, в пятницу и выходные дни выполняется три рейса из Краснодарского края в Крым и столько же в обратном направлении. В будние дни будет выполняться по два рейса. Сама поездка занимает два часа.

"Билеты можно купить на сайте компании, а также по Республике Крым во всех железнодорожных кассах", - сообщили в компании, передает агентство. Как отмечается, билеты на рельсовые автобусы обойдутся пассажирам в 439 рублей.