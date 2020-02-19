По Крымскому мосту пустят пригородный поезд между Керчью и Анапой

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19 февраля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто уже в марте этого года. Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.

Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания. На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах пролива.

Рельсовые автобусы являются автомотрисами или дизель-поездами. Они предназначены для перевозки пассажиров на участках железных дорог, где нет электричества. Регулярное сообщение, как планируется, откроется 7 марта.

В пятницу и в выходные дни транспорт будет ходить три раза в день. В остальные дни - по два раза. Время в пути составит два часа. Ожидается, что новый маршрут будет востребован как местными жителями, так и туристами.