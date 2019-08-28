Житейские советы посетителям МАКС-2019

Если вы мечтаете с утра до вечера наслаждаться лётной программой, то три заключительных дня именно то, что нужно. Вторник, среда, четверг – бизнес-дни. Программа полётов компактная, начинается после обеда. Но зато есть возможность не спеша обойти экспозицию, побродить и полюбоваться самолётами и вертолётами на статической экспозиции.



У бизнесдней есть свои прелести, на статической экспозиции и в павильонах нет толкотни, специалисты, техники и лётчики с удовольствием отвечают на вопросы. Но есть и минусы. Во-первых, первый день на МАКС традиционно называют «президентским». А в этом году вдвойне «президентским» – с краткосрочным визитом в Россию прилетел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Вроде бы как на МАКС. На самом деле Эрдоган рванул в Москву в пожарном порядке, чтобы потушить пожар в сирийской провинции Идлиб.



Для посетителей первый, «президентский», день – это зверский досмотр при проходе на территорию выставочного комплекса, перекрытие дорог, оцепление по маршрутам прохода и проезда первых лиц. К тому же министры и высокопоставленные чиновники, главы госкорпораций и бизнесмены «первого ряда» тоже стараются засветиться перед главой государства и СМИ именно в этот первый день. В общем, стой там, иди сюда. Во-вторых, цена билетов для посещения авиасалона в бизнес-дни существенно выше, вместо тысячи рублей придётся выложить 3 тысячи. Перехватывающая автопарковка на 12 тысяч машиномест в бывшем аэропорту Быково в бизнесдни тоже не работает! А пропуск на автостоянку стоит от 2500 до 3500 рублей, его надо заказывать заранее. Поэтому или общественным транспортом, благо, что организованы дополнительные электрички с Казанского вокзала до станции «Отдых», а оттуда бесплатным автобусом (их выделили аж 174 штуки!) с логотипом «МАКС» до проходной, или вертолётом. Из хелиопарка «Подушкино» (Одинцовский район) впервые организованы регулярные пассажирские рейсы на вертолётах «Ансат» на МАКС и обратно на всё время проведения авиасалона. Время в пути – 20 минут. На борту 7 мест. Цена перелёта туда-обратно – от 20 тыс. рублей. И ограничение – туда до начала лётной программы, обратно – по её завершении. «Президентский» день уже прошёл, МАКС со среды работает в штатном режиме, так что, когда и как попасть в Жуковский, решать вам.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



