Не пейте из горных рек и не купайтесь в них, а также не демонстрируйте героизм показной или реальный

Аргументы Недели → Туризм 13+

26 июня 2022, 11:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

Нет это не выдержка из сказки про Алёнушку и её Братца Иванушку. Если пить из горных рек козлёночком не станешь, а вот приобрести букет серьёзных болезней можешь. Кроме этого, поговорим о технике передвижения по простым скалам, пологому льду, морене и вообще о безопасности в горах.

Почему не стоит пить из горных рек? Во-первых, невозможно утолить жажду талой водой, чем больше вы будете пить, тем суше будет у вас во рту. Помнится, в начале альпинистской карьеры, я не взял с собой питьевую воду. Дело было в горах Гиссара, при восхождении влагопотеря была большая, благо тропа, которая вела к подножью горы и по которой шёл наш обратный путь пролегала вдоль горного ручья с чистейшей водой. Естественно, вся наша группа пила эту воду. Опишу свои ощущения, полученные в последствие этого пития. В какой-то момент язык распух и начал прилипать к внутренней стороне щёк, так что оторвать его не было никакой возможности, соответственно, говорить с товарищами вообще не получалось. Когда мы вернулись в лагерь, только выпив более двух литров холодного чаю я смог вновь обрести дар речи и язык мой более не прилипал ни к чему во рту. Затем я употребил ещё не менее трёх литров того же холодного чаю и только тогда почувствовал, что пришёл в норму.

Во-вторых, она очень холодна и при контакте с зубами создаст проблемы для тех, у кого оные очень чувствительны к холоду. В-третьих, эта вода практически не содержит минералов и при употреблении вымывает их из организма человека. Если длительно пить такую воду можно потерять не только зубы, но и заработать ревматизм, и прочие недуги, связанные с недостатком минералов в организме, в первую очередь – кальция. Такую воду можно пить только растворив в ней предварительно таблетку аквасоли или заварив в ней чай.

Купаться в горных реках не рекомендую, даже если вам покажется, что течение не очень сильное, и что вы в состоянии с ним совладать, то есть устоять на ногах. Начну с того, что вода в горных реках очень холодна, есть опасность подхватить какую-нибудь простуду. Далее, течение горных рек многослойно, и нижнее быстрее, чем поверхностное. К тому же река тащит по своему дну большие камни. Всё может произойти мгновенно, вы даже не поймете, как вас утащит на её дно и перемолотит как жерновом большими валунами. Конечно же есть небольшое речки, почти ручейки, но, преодолевая их по выступающим камням стоит быть осторожным. Вообще на свободно лежащие камни в горах: близ рек на моренах или тропе надо наступать осторожно центром стопы. Если вы встанете на них носком или пяткой, то рискуете потерять равновесие и приземлиться очень жёстко на неровную поверхность с получением серьёзной травмы. А этого себе никто не желает, тем более на отдыхе. По поводу преодоления рек, есть специальные методики, но они рассчитаны на альпинистов с серьёзной подготовкой и для отдыхающих будут сложноваты, к тому же для их организации необходимо специальное снаряжение. Тем более, что практически никто из непосвящённых не знает, что такое полиспаст.

Допустим вам захотелось прогуляться по горному леднику. Для начала поведаю вам об их особенностях. Оказаться отдыхающий, в виду плохой горной подготовки, может только на долинном леднике, или если воспользуется подъёмником на Эльбрусе, совершено неподготовленного человека вознесёт техническое средство на покровный ледник. Дальше смотровой площадки уходить не советую. Во-первых, не имея навыков передвижения по снегу, который покрывает лёд вы обязательно поскользнётесь. Не имея навыков самозадержания на снегу, вы можете попасть в переделку, которая закончится вашей гибелью.

Расскажу ещё об одной скрытой опасности гор – это закрытые ледники. Речь идёт о тех, что поверх льда укрыты снегом. Открою вам секрет, ледники – текут. Их масса пластична и образуется не путем замерзания воды, а при прессовании снега под собственной тяжестью. Такой лёд называют глётчером. Если его масса течёт по ровной слегка наклонной поверхности под влиянием гравитации, то трещины не образуются. Но стоит телу ледника оказаться на выпуклом ложе в нём тут же появляются V-образные трещины. Беспечный человек, угодив в таковую не будет падать до её дна, на каком-то уровне его заклинит, кроме того, в таких трещинах встречаются полки покрытые снегом или снежные пробки (подушки) при падении на них человек не получает травм, поскольку снег хорошо амортизирует. Но если бедняге не повезло, и он заклинился, тут могут возникнуть проблемы, особенно если рядом окажутся такие же неумёхи и незнайки, как он. Лет тридцать с небольшим назад девочка подросток провалилась в трещину и её заклинило недалеко от поверхности. Рядом с ней оказалась группа отдыхающих в том числе и сильные особи мужского пола (с полным отсутствием здравомыслия). Они тут же начали выдёргивать девочку их трещины и попросту оторвали ей руку. До прихода спасателей она умерла от болевого шока и потери крови. Попавший в трещину рискует скончаться по многим причинам и одна из них – переохлаждение. Не имея специального или альпинистского снаряжения и не обладая особыми навыками достать беднягу, будет проблематично, точнее невозможно.

Если ледник течёт по вогнутой поверхности, в нём образуются А-образные трещины. При попадании в таковую клиент (так альпинисты называют человека, попавшего в аварию в горах) летит до дна, не цепляясь ни за какие препятствия, результат понятен – смерть. Но, иногда происходит чудо и при таких, казалось бы, безвыходных обстоятельствах, человек выживает. Кстати, некоторые А-образные или V-образные трещины из-за течения ледника загибаются по горизонтали и приобретают сложную форму.

Как избежать падения в трещину при движении по закрытому леднику? С опытом альпинисты начинают чувствовать их. Но, всё равно лучше взять в руки альпеншток или телескопическую лыжную палку, или лавинный щуп и протыкая снег перед собой вести разведку поверхности закрытого ледника на наличие скрытых под снегом трещин. Однако повторю ещё раз неподготовленным людям лучше вообще на закрытый ледник не выходить.

Там, где глётчер выходит на ложе с резким понижением рельефа – образуются ледопады. Такие места разорваны так, что преодолеть их без снаряжения и особой подготовки не получится. В таких местах образуются огромные ледовые глыбы (имеющие формы) называемые Сераки. Реально никакой отдыхающий на ледопад не пойдёт, поэтому не буду тратить время на объяснение, - как его максимально безопасно проходить.

На открытый плоский на ледник отдыхающие могут выходить спокойно, даже не имея кошек (приспособления для передвижения по льду, которые крепятся на подошвы ботинок). Поверхность глётчера в таких случаях обычно покрыта поверхностной мореной этакие вкрапления в лёд мелких фрагментов породы. Они создают достаточное трение, чтобы передвигаться по ним без всякого опасения поскользнуться. Вашему взору предстанут красоты, которые не встречаются в других местах. Реки образующиеся прямо в леднике или останцы, когда огромные плоские валуны поднимаются над поверхностью глётчера на относительно тонких ледовых ножках, как гигантские грибы. Напомню, что затемнённые очки при прогулке по ледникам крайне необходимы. Так же нужна защита для кожи лица и кистей рук. Одеваться стоит, максимально прикрывая все части тела.

Для передвижения по пологому, но, выражено наклонному льду уже нужны кошки и ледоруб. Этот инструмент необходим для обеспечения дополнительной точки опоры при передвижении. Напомню, что ходить на кошках надо уметь. И если вы собрались погулять по наклонному льду отработайте предварительно приёмы самозадержания на случай падения. Сразу скажу, на льду надо сразу зарубаться, в противном случае вас просто понесёт вниз. Технику самозадержания описывать не буду, просто порекомендую избегать прогулок по наклонному льду.

Поговорим о передвижении по каменным осыпям, перед тем как вести речь о технике преодоления пологих, несложных скал. Осыпи бывают крупными, средними и мелкими. Крупная осыпь – это нагромождение гигантских камней хождение по ним изнурительно. Поэтому через такую осыпь никто не ходит. По средней осыпи можно передвигаться как вверх, так и вниз, с большой осторожностью ногу на камни необходимо ставить серединой стопы. Группа людей должна идти плотно.

Поскольку всегда есть опасность, что кто-то из них пустит камень вниз по склону. При плотном движении группы камень не успеет набрать большую скорость и не станет причиной травмы или гибели одного из членов команды. Не стоит задерживаться на участке, где часто случаются камнепады. Такие места легко можно определить по запаху серы и камни здесь не покрыты мхом, а свеженькие, как будто только что сколотые. Если уж загремело вверху, группе стоит рассредоточиться по горизонтали (вытянуться в линию на значительном удалении друг от друга). Как только вы заметили катящийся вниз по склону камень не спешите уходить с места. Камни, ударяясь о поверхность меняют направление движения, поэтому маневрировать надо в последний момент, чтобы случайно не обняться с валуном, набравшим большую кинетическую энергию.

По мелким осыпям идти вверх невозможно. А вот вниз по ним ездить (да, именно ездить) – одно удовольствие. Просто перебираешь ногами, а мелкие камни ссыпаются вниз и несут тебя, как в колыбели мягко и быстро. Помню, как-то возвращались мы после восхождения в базовый лагерь и встретили на тропе так называемых «горных туристов», это было в Фанских горах на Алаудинских озёрах, а там огромные мелкие осыпи, которые альпинисты называют «фанскими лифтами».

Эти неучи спросили нас, - где Бодхонинский ледник, я им показал. Они, не говоря ни слова пошли по направлению моей руки. Окрикиваю их говорю, что так они не смогут подняться на искомый ледник, надо идти в обход, в горах вообще не бывает прямых путей, а на этот раз дорогу им преграждала огромная мелкая осыпь. Туристы с презрением к моей убогости мне ответили, что у них побольше сил, чем у некоторых, здесь присутствующих, и они, мол, всё смогут и даже подняться по мелкой осыпи. Я и мом товарищи по команде переглянулись, время было раннее, и, хотя мы устали после восхождения и были голодны, решили остаться и посмотреть, как туристы будут подниматься по фанским лифтам. Через полчаса к нашей группе присоседились другие зрители, тоже альпинисты. Ещё через час группа зрителей увеличилась втрое. Туристы к тому времени подошли к подножью осыпи и начали подниматься по ней вверх. Они выкладывались по полной, рвались в гору что есть силы. Но, неизменно приезжали в начальную точку. Мы не просто смеялись, а ржали до упада. Прошло часа четыре зрителей уже собралось немерено. А незадачливые туристы всё не оставляли попыток подняться вверх. Благодарная публика начала расходиться только к вечеру. Досматривать финал представления мы тоже не стали, ушли на свой бивуак.

Наконец мы подошли к простым, пологим скалам. Для неподготовленных людей они являются серьёзным препятствием, а для тех, кто уверовал в своё всемогущество – серьёзной опасностью. В горах Кавказа у начала простых скальных маршрутов много табличек, с упоминанием погибших альпинистов, среди которых есть имена весьма опытных восходителей.

Пренебрежение к опасности губительно для всех и для новичков, и для мастеров. Скалы с положительным уклоном, как правило местами серьёзно разрушены и поднимаясь по ним надо пробовать каждую точку опоры, поскольку она может оказаться «живой» (непрочной и развалится под воздействием вашего веса). Передвигаться по таким скалам нужно с особой осторожностью, ещё и потому, что при падении восходитель сразу же бьётся о рельеф, и рискует получить серьёзную травму, в том числе и несовместимую с жизнью.

Вот один из примеров, что может произойти. Во время восхождения один альпинист (не буду называть ни его имени, ни места происшествия, ни времени, когда это случилось) просто оступился (точнее из-под его ноги вылетел живой камень) и ударился лбом о скалу. На голове у него была каска, он шёл в связке, и напарник вовремя среагировал и зафиксировал верёвку, но бедняге это не помогло. Поисково-спасательная группа (ПСГ) вышла немедленно с получением сигнала бедствия от команды, членом которой был пострадавший. Кстати, ваш покорный слуга (автор этих строк) был в составе поисково-спасательной группы. Мы поднимались к потерпевшим аварию уже ночью. Тут выяснилось, что ребята пошли не по заявленному ими маршруту. Как только они были обнаружены, начальник сообщил на Контроль-спасательный пост о месте их нахождения и рано утром к месту аварии вышел ещё один спасательных отряд. Нам пришлось продолжить ночное восхождение на вершину горы и потом спускаться к ним уже посветлу. У пострадавшего был перелом лобной кости, верхней и нижней челюстей, основания черепа и возможно другие скрытые травмы, он был без сознания и надсадно дышал. Один глаз вылетел наружу, из ушей, ноздрей и рта сочилась жёлтая пена с сукровицей. При первом же обследовании начальник ПСГ пришёл к выводу, что клиент – не жилец. Не смотря что, он был нетранспортабелен, ему вкололи противошоковые препараты и погрузили на айкью (специальные альпинистские разборные носилки). Пострадавший громко захрипел, но в сознание не пришёл. Мы подготовили станцию для его спуска вниз. С ним в качестве сопровождающих пошли два спасателя, а остальные всем коллективом очень бережно, по команде старшего, протравливали верёвку через спусковое устройство. Минут через пятнадцать после начала спуска, сопровождающие сообщили, что у пострадавшего агония, ещё через пять минут пришло известнее об его смерти. На ледник мы уже вынесли остывший труп. Вот, насколько серьёзны, казалось бы, простые, пологие скалы.

Что нужно помнить, поднимаясь по ним? Во-первых, у вас должно быть три точки опоры: две ноги – рука или две руки – нога. Во-вторых, всегда пробуйте опору или зацепку прежде, чем её нагружать. Не пренебрегайте страховкой, если умеете её организовывать. Если идёте без страховки, будьте крайне внимательны и предельно осторожны. И в-третьих, думайте не только о себе, но и о тех, кто находится под вами (ниже вас). Каждый случайно пущенный вниз вами камень может стать причиной чьей-то гибели. Главное – никакой бравады, и заставляйте себя бояться гору. Если страха у вас вообще никакого нет – это предвестник большой беды или для вас, или для кого-то, кто находится рядом с вами.

В горах всегда надо вести себя адекватно и миролюбиво как по отношению к окружающим, так и по отношению к природе. Об этом мы ещё поговорим. А главное, каждый новичок должен знать, что в горах он потенциально опасен как для себя, так и для окружающих.

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