Важно знать отдыхающим в горах о том, что такое горняшка

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2022, 18:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива автора

Даю бесценные советы желающим провести свой отпуск в горах. Выполнение оных позволит вам избежать многих неприятностей, а может и жизнь вам спасёт. Кстати, эти советы будут полезны не только тем, кто впервые оказался выше 1500 – 2000 м над уровнем моря. Людям, посещающим горы во второй, третий и даже десятый раз есть чему у меня поучиться. Для придания пущей солидности моему повествованию, я обратился к приэльбруским спасателям, благо среди них у меня есть давние знакомые. Они неохотно говорят с журналистами, малознакомыми с горами, поскольку последние столь вольно обращаются с альпинистскими терминами, что любому человеку, знающему предмет становится не по себе. Признаюсь, что моя реакция на опусы писак, пытающихся рассуждать на темы, абсолютно им незнакомые, столь же жёсткая, как и у спасателей. Поговорим о гипоксии и повышенной инсоляции в горах.

Думаю, что вступление простимулировало вас прочитать внимательно всё что будет изложено далее. Прежде всего поговорим об опасностях в горах. Есть очевидные, такие как глубина (это когда вы смотрите вниз, а там – бездна), снежные лавины, ледовые обвалы, камнепады, оползни, сели, штормовая погода (гроза), туманы, точнее – облачность, столь густая, что не видно ни зги, снегопады плотные, как стена. Однако, нас в первую очередь должны интересовать не очевидные, а скрытые опасности гор.

Гипоксия – штука самая неожиданная для новичков и, пожалуй, самая суровая из всех скрытых опасностей гор. Её невозможно увидеть, потрогать, у неё нет запаха и вкуса. Порой её приход предваряет эйфория. Человек, оказавшийся в первый день приезда в горах из равнинных низин на высоте скажет 3000 м на Кавказе, может чувствовать душевный подъём, этакую радость, наполняющую его и стимулирующую на подвиги. Нередко такие лица проявляют повышенную физическую активность. Они говорят себе, - я, похоже, особенный, меня пугали горами, а здесь для меня всё просто и гармонично. Но, пройдёт час, может быть другой, и он начнёт гаснуть на глазах. Появится отдышка, головная боль с головокружением, сердечко начнёт биться как бешенное. При более тяжёлом развитии гипоксии, человек перестаёт себя вести адекватно, у него замутнённое сознание. Если болезнь начнёт прогрессировать у него на губах появится пена – это первый признак отёка лёгких. Если не предпринять срочные меры, всё может закончиться смертью.

Что необходимо делать, чтобы избежать гипоксии. Есть конечно медикаментозный метод, но самый надёжные способ – это акклиматизация. Она потребует времени от нескольких дней до полутора недель, всё зависит от того, в каком горном районе вы находитесь и от ваших индивидуальных особенностей. Я знавал людей, которые её достигали за очень короткий срок – менее одного дня, и был знаком с другими, кому она вообще не давалась. Для акклиматизации необходимо поселиться в относительно комфортной зоне, для центрального Кавказа это в районе 2000 м над уровнем моря (нум). Денёк, другой провести на этой высоте, а затем начинать подниматься вверх, но ночевать в комфортной зоне. Далее уже можно перемещаться для ночёвок на другие уровни.

Одно из главных правил для новичков и малоопытных – никогда не выходить в высокогорную зону (для Кавказа – 3000 м нум и выше) в одиночку. Если в вашей команде кого-то прихватит гипоксия (альпинисты называю её – «горняшка»), симптомы её мы уже знаем, лучший способ помочь больному – отнести его вниз. Потеря высоты благодатно скажется на его состоянии. Не в коем случае он не должен идти сам. Лет 30 тому назад был случай на плато Казбека. Там парнишку прихватила не по-детски горняшка, его взяли под руки и повели вниз. То есть он шёл на своих двоих (ужасная ошибка). До конца плато парень так и не дошёл – умер от инфаркта. Другому случаю я был свидетель сам. У заболевшего горняшкой начали уже проявляться признаки отёка лёгких (синюшность, пена на губах, хрипы, затруднённое дыхание). Спустить его вниз не было никакой возможности. Группу накрыл шторм, и она спряталась в наскоро выкопанной снежной пещере. В таких условиях спускаться смертельно опасно, тем более если путь лежит через технически сложные участки маршрута, лавино-опасные и камнепадо-опасные места. Что делать при таких обстоятельствах? Нужна срочная спиртовая ингаляция. У нормальных альпинистов с собой всегда есть этанол и газовая горелка. Тогда парнишку удалось спасти.

Одним из проявлений горняшки являются неадекватное поведение, повышенная агрессивность и появление навязчивых мыслей. Вот идёшь по тропе над обрывом или крутым склоном, а внутренний голос бубнит тебе - «прыгни вниз». Ведь бывали случаи, когда люди прыгали. Поэтому в команде или в группе туристов каждый должен внимательно наблюдать за каждым, чтобы избежать неприятностей если у кого-то вдруг проявится гипоксия.

Самым ярким случаем губительного проявления гипоксии был эпизод из боевых действий на Кавказе в 1942 году, когда по приказу командования загнали два батальона красноармейцев на Клухорский перевал. Они там умерли все, не сделав ни одного выстрела.

Поговорим ещё об одной опасности гор – повышенной инсоляции. На высотах от 3000 м и далее нужно использовать защитный крем от солнца, на руках носить перчатки, никаких шорт и маек с коротким рукавом, всё должно быль закрыто. Есть придурки (извинтите, за грубость, но, иначе их назвать нельзя), которые гуляют в высокогорье с обнажённым торсом и в плавках. Такие прогулки, особенно если они проходят по снежникам при ясной погоде закончатся тем, что любители позагорать в горах будут свою кожу с себя снимать струпьями и выть от нестерпимой боли при высокой температуре тела.

Также необходимо защищать глаза затемнёнными очками, не пропускающими ультрафиолетовые лучи, как минимум с 4-ой степенью защиты (очень важно, пляжные очки не годятся для гор). При этом очки должны прилегать плотно вокруг глаз, чтобы не было подсветки ни с боков, ни с низу. В противном случае поражение глаз будет такое же, как если бы бедняга ходил вовсе без очков. Какие ощущения будет испытывать тот, кто проведёт световой день на снежнике, под солнцем, в высокогорье? Сначала вы почувствуете, что вам, как будто бросили в глаза толчёное стекло, потом зрение может полностью отключится. Это будет временная слепота, но очень неприятная.

Как правильно подобрать одежду для горных прогулок? Во-первых, ваша обувь должна иметь хороший протектор, спасающий от проскальзывания, штаны и куртка должны быть прочными и нескользкими. Головной убор также необходим. В горах можно увидеть людей, гуляющих в кроссовках, не приспособленных для гор. Это может закончится плачевно. Как-то в окрестности Шамони я тренировался на красных скалах и увидел такую картину. Рядом был склон, по которому серпантином вилась тропа, по ней шло почтенное семейство папа, мама и две дочери – подростки. Кроссовочки у них были совершенно не подходящие. Я услышал душераздирающий вопль, - «паааапаааа» (с ударением на последний слог, Франция всё же). Кричала одна из дочерей. А папа кубарем летел вниз по склону до ближайшего скального выступа. Там его тушка шлёпнулась о породу и остановилась. Как вы понимаете, медицинская помощь ему уже не понадобилась. Вот так благородное французское семейство провело выходные в Альпах.

В дальнейшем я намерен рассказать вам и о других скрытых опасностях гор, о технике передвижения по тропе, по травянистым и снежным склонам, по простым скалам и пологому льду.