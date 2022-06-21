Пройдёмся по тропе в горах безопасно и вдохновлённо

Аргументы Недели → Туризм 13+

21 июня 2022, 10:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото из личного архива автора

Допустим вы не первый раз в горах, знаете, что нужна акклиматизация к высоте, точнее к разряженному воздуху. Вам также поспособствовали технические средства в виде подъёмников забраться в высокогорье. Скажем Вы поднялись на склон Эльбруса к «бочкам» и тут последовало предложение от местных ребят ещё проехать вверх на ратраке. Кто ж откажется, не напрягаясь оказаться на высоте более 4000 м над уровнем моря (за ноль принят уровень Балтийского моря) за короткий срок вы из умеренной климатической зоны, оказались в «Арктике» в мире льдов и снега, миновав по ходу движения подъёмников, холодно-умеренную зону, лесотундру и тундру.

Вы не то, чтобы акклиматизированы, но воспринимаете всё что происходит вокруг вас адекватно, любуетесь горным пейзажем. А если вы оказались в районе развалин Приюта Одиннадцати, то увидите значительную часть пенального Главного Кавказского хребта, точнее заснеженные его вершины. Это впечатляет, особенно тех, кто видит такую картину впервые. О кислородном голодании и повышенной инсоляции (способной выжечь вашу кожу) мы уже поговорили. Теперь расскажу ещё про одну скрытую опасность гор. В условиях разряженного воздуха организм человека теряет много воды, а это может привести к плохим последствиям. Кровь в такой обстановке быстро сгущается, что чревато возникновением тромбов. Поэтому при длительном нахождении в высокогорье необходимо пить воду. А те, кто склонен к тромбозу, должны принимать аспирин. Сразу предупреждаю, что ради утоления жажды нельзя ни в коем случае есть снег. Во-первых, у вас распухнет язык и вся внутренняя полость рта. Во-вторых, жажду утолить таким способом невозможно. А вот получить простуду – можно. Есть ещё одна скрытая опасность гор. Если вы отправились в высокогорную зону, с намерением провести там длительное время (от нескольких часов до двух суток) имея незначительные симптомы гриппа или ОРЗ, будьте уверены, что в условиях кислородного голодания эти болезни разовьются в тяжёлую форму стремительно и закончится это может двусторонним воспалением и отёком лёгких. Поэтому при себе стоит иметь антибиотики или противовирусные средства. Так, на всякий случай. И вообще, походная аптечка – дело очень нужное.

Теперь приступим к технике хождения в горах. Да, да и этому надо учиться, чтобы не попасть в неприятность. Конечно же, ваше внимание, в первую очередь, будет обращено на горные красоты: величественные пики, ревущие водопады и реки, цветущие альпийские луга, например в июне на Кавказе не оторвать взгляда от огромных полей цветущих рододендронов.

Однако не стоит забывать о безопасности, в противном случае созерцание непревзойдённых красот природы может обернуться немалыми неприятностями.

Начнём с техники и мер безопасности при передвижении по тропам. Во-первых, есть любители слушать музыку на ходу, заткнув уши наушниками. Так вот, для гор это неприемлемо. В горах необходимо слушать горы. Даже на тропе вы не будете в безопасности, сверху по склону может прилететь увесистый камень и отправить вас к праотцам. Таких историй я знаю множество. В одном из несчастных случаев девушка-альпинист шла по снежнику по натоптанной тропе и казалось ничего не предвещало беды. Но сверху прилетел чемодан (большой камень) и обрушился ей на голову. Беднягу вбило в снег по самые плечи, а от головы ничего не осталось. Поэтому, каждый удалённый грохот должен вас настораживать. Далее при движении вверх по тропе рекомендуется сделать шнуровку ваших трекинговых ботинок посвободнее. И ногу должно ставить на поверхность тропы на всю стопу, ни на носок, ни в коем случае (это неустойчивое положение). При движении вниз по тропе шнуровку необходимо затянуть туго. На неё будет опираться ваша нога. И двигаться вниз мелкими шагами с пятки на всю стопу. Рюкзак, для безопасности, стоит укладывать так, чтобы его центр тяжести был внизу. Если есть необходимость наступать на камни, делайте это центром вашей стопы. Это самоё устойчивое положение.

При движении по травянистому склону стоит выбирать тропы, ни в коем случае не идти по траве – она скользкая. Падение по травянистому склону можно предотвратить если у вас есть ледоруб, а без него будете лететь кубарем долго или коротко до ближайшего скального выступа, после соударения с ним тяжёлых травм, зачастую несовместимых с жизнью, не избежать.

При движении по снегу, сначала необходимо оценить сам снежный склон – является ли он лавиноопасным. Такую оценку может сделать только опытный альпинист, поэтому не буду тратить времени на разъяснение. Допустим, склон не лавиноопасный. Значит по нему можно подниматься галсами (зигзагами) втаптывая ступени, такая техника помогает избежать проскальзывания. Если же паче чаяния не смогли сохранить равновесие и начали скользить по снежному склону, необходимо повернуться так, чтобы вы стояли на четвереньках головой вверх, это поможет вам задержаться, ваши конечности просто закопаются в снег и затормозят скольжение. Самое опасное состояние, когда человек скользит по снежному склону на спине головой вниз или летит кубарем. Такое долгое скольжение или падение если оно не приходится на хороший выкат закончится также плачевно. Человек может наткнуться на скальный выступ или попасть на глубокий сброс (крутой обрыв), без шансов на выживание. В моей практике было много таких примеров. Одна нелепее другой и каждая со смертельным исходом. Лет около сорока назад в Узун-коле (Западный Кавказ) в зелёном кармане, молодой парень упражнялся в скалолазании на небольшом скальном выступе под которым начинался длинный снежник. Юноша ушёл и «с концами», через несколько часов его товарищи, стоявшие здесь же, недалеко, на бивуаке, заволновались. Пошли его искать у скального выступа, мало ли парень увлёкся не заметил, что прошло немало времени. Что же они обнаружили. След приземления в снегу, у подножья скалы и далее по снежнику борозда вела вниз. Нашили труп мальчика на другом конце снежника (он был длинной около ста метров). Парнишка лежал на спине, лицом вверх и упирался размозжённой головой в скальный выступ.

Хождение по снежным тропам

Если склон лавиноопасный, на него лучше не соваться. Однако бывают случаи, когда необходимо идти и при таких обстоятельствах. По лавиноопасному склону идут прямо вверх без всяких галсов, чтобы не подрезать склон. Если идёт группа, то пробивающего путь лидера надо часто менять, поскольку тропить (пробивать проход в глубоком снегу – работа очень трудоёмкая). Попадание в лавину - штука не из приятных, очень многих моих добрых приятелей погибло именно в ней. Большая лавина гонит перед собой волну плотного воздуха, которая способна убить человека, как поражает взрывная волна. Если человека захватывает лавинная снежная масса – тут тоже нет ничего хорошего. Мокрая лавина при остановке уплотняется чуть ли не до состояния бетона и сдавливает тело напрочь. Сухая лавина также довольно плотно стопорит тело и при этом снег забивает рот, нос, уши, залезает под веки. Если она совсем слабая есть шанс, что человек из неё выкопается или его откопают другие. Но, чаще, всё заканчивается очень плачевно.

При спуске по снежному склону стоит принять позу горнолыжника (ноги полусогнуты, тело - свечкой) надо ставить четко на пятку, вбивать пятку в снег, держать равновесие. Эта техника позволит преодолеть снежник при движении вниз без проблем и особых физических затрат. Опытные восходители спускаются по снежникам глиссером, то есть – скольжением с трёх положениях: стоя на полусогнутых ногах, в присядке и на пятой точке. Последний и предпоследний способы требуют наличие ледоруба для управления скольжением.

Стоит упомянуть, что одной из самых значительных опасностей гор является тот факт, что за своими вещами надо следить постоянно. Всё, что вы случайно уроните, что поставлено на землю без особой предосторожности может улететь от вас вниз по склону, так далеко, что и не сыскать потом. Лёгкие предметы надо придавливать камнем, иначе их унесёт ветром. В горах вы работаете против гравитации Земли (или она - против вас), всегда учитывайте это.

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