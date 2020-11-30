Для любителей горнолыжных курортов Сочи

Аргументы Недели → Туризм

30 ноября 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В новогодние каникулы из Ростова-на-Дону в Сочи отправится "Лыжная стрела". Специальный дополнительный поезд доставит гостей из Ростова и Краснодара прямиком в Розу Хутор.



Поезд особенно понравится любителям горнолыжных курортов Краснодарского края. В нём сделан акцент на удобства перевозки спортивного инвентаря и сам факт его запуска должен порадовать фанатов зимнего отдыха на Кубани, ведь теперь добираться на курорт станет ещё проще и быстрее. С пригородного ЖД-вокзала Ростова поезд будет отправляться с 25 декабря по 9 января, а в обратном направлении с 26 декабря по 10 января. По пути рейс будет делать остановки в Сочи, Адлере, Краснодаре и Туапсе.



Состав состоит из вагонов плацкарта, купе и СВ. Все вагоны оборудованы биотуалетами и кондиционерами. Кроме того, в штабном вагоне предусмотрено дополнительно багажное отделение для бесплатной транспортировки спортивного инвентаря.



Продажа билетов на "Лыжную стрелу" уже открыта. Из Ростова до Розы Хутор можно будет доехать за 1439 рублей. При покупке билетов до десятого декабря по специальному тарифу туристы смогут получить верхнее место в купейных вагонах за 1499 рублей.



Напомним, Сочи уже вовсю готовится к зимнему курортному сезону. С 18 декабря на Розе Хутор заработают горнолыжные трассы, но и до этого гостям будет, чем себя занять. Для туристов работают спа, бани, экскурсионные маршруты и многое другое. Отдыхающие смогут найти любой отдых — начиная от прогулок и созерцания горных красот и заканчивая богатыми гастрономическими и спортивными видами досуга.



В других регионах края, как писали ранее "Аргументы Недели", туристы также смогут найти множество вариантов отдыха. Сейчас в регионе активно развивается винный туризм, а для любителей насыщенных экскурсионных маршрутов доступны походы к местам археологических раскопок, разнообразные достопримечательности и даже музеи ретро-автомобилей.