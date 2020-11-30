Кубанские винодельни попадут в путеводитель

Аргументы Недели → Туризм 13+

30 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

www.kubanmakler.ru

К курортному сезону 2021 года планируется выпустить путеводитель "Винные дороги Боспорского царства". В издание планируется включить тринадцать виноделен Краснодарского края.



Напомним, сам проект включает в себя целый ряд туров: винные, гастрономические, туры-экспедиции к местам археологических раскопок. Инициатива уже получила от Ростуризма грант в размере почти двух с половиной миллионов рублей.



В путеводитель войдут туристические маршруты, история виноделия со времён Античности, действующие винодельни, музеи, рестораны, бары и достопримечательности.



Врио министра курортов Мария Золотухина отметила, что винный туризм — очень популярное во всём мире направление и на Кубани представители отрасли активно выходят на рынок.



Отдыхающие могут лично поучаствовать в сборе винограда, узнать о процессе приготовления вина, продегустировать его. Сейчас облик виноделен активно преображается — вокруг них формируются туристические центры с разными предложениями для отдыха и богатой инфраструктурой. Каждое производство может предложить что-то уникальное — где-то вы можете пролететь над виноградниками на воздушном шаре, увидеть музей ретро-автомобилей, а где-то посетить сыроварни. В некоторых местах даже можно посетить "винные казино". Индустрия предлагает искушенным туристам самые разнообразные виды досуга.



На сегодняшний день в регионе действуют более ста предприятий агротуризма, более тридцати из которых - объекты, связанные с виноделием. Подробнее о таком виде отдыха вы всегда можете узнать на сайте министерства курортов Краснодарского края.