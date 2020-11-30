В Новороссийске заработал музей отечественных ретро-автомобилей

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30 ноября 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ещё один объект турпоказа заработал на Кубани. На этот раз новинкой "похвастался" Новороссийск.



Город-герой представил музей ретро-автомобилей, где собраны образцы отечественных машин 40-90-х годов. Посетив музей можно узнать об истории советского и российского автомобилестроения, окунуться в прошлое, насладиться эстетической красотой легендарных "Волги", "Москвичей", "Запорожцев". Экспозиция дополнила традиционную экскурсионную программу винного комплекса Шато Пино.



В министерстве курортов Краснодарского края отметили, что город-герой ежегодно принимает более миллиона туристов. Основная масса отдыхающих посещает Новороссийск посмотреть на достопримечательности военной истории или объекты эногастрономического туризма. Новый музей войдёт в программу экскурсионных туров по Новороссийску и станет отличным дополнением к уже имеющимся достопримечательностям города, поможет разнообразить времяпрепровождение туристов.



Подобные музеи есть и в других городах региона. К примеру, в краевом центре работает экспозиция ретро-автомобилей, старейшему из экспонатов которой 108 лет и он на ходу. В целом в крае имеется более шестисот объектов турпоказа, доступно около трёхсот экскурсионных и туристических маршрутов. Ряд туристических объектов Кубани в этом году вошли в число лучших мировых достопримечательностей.



Вдоль всего Черноморского побережья гости из других регионов и даже стран могут посетить винодельни, погрузиться в историю, оздоровиться и в целом найти отдых на любой вкус. Курорты Кубани могут предложить всё - от экстремальных видов спорта до санаториев с уникальными оздоровительными программами.