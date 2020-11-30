Сочи выходит на

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30 ноября 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Курортный сезон завершился, но далеко не во всех регионах Кубани. Сейчас Сочи активно готовится к зимней поре и уже рассчитывает принять сотни тысяч туристов.



Один из самых популярных в стране курортов может порадовать туристов не только летом, но и зимой и в межсезонье. Отдыхающим предлагается посетить водопады, пещеры, оленьи фермы и хаски-хутор. Остаются традиционными и зимние виды спорта — лыжи, сноубординг. Для любителей менее активного отдыха работают высокогорные бани и спа.



Несмотря на приход зимы Сочи может похвастаться достаточно мягким по сравнению с остальной территорией России климатом. Его субтропическая направленность позволяет курорту порадовать гостей довольно тёплой погодой, так что туристы могут не беспокоясь о холоде совершить конные прогулки, посетить пещеры и водопады, а также национальный парк и огромный Кавказский Заповедник. Доступны и катки, бассейны, зоопарки.



Начало горнолыжного сезона на Розе Хутор запланировано на 18 декабря. Именно с этого момента откроются трассы, однако и до "Дня Х" на курорте будет, чем заняться. Гости смогут понаблюдать живописные горные пейзажи с "Розы-1600", куда их доставит подъёмник "Стрела".



И хотя некоторые канатные дороги закрыты в этот период на профилактику перед сезоном зимы, для туристов не перестают работать банные комплексы, спа-центры и отели. На открытом воздухе гости могут найти для себя развлечения в хаски-хуторе, эко-ферме "Шишин двор", оленьей ферме, на картинге и в этно-парке "Моя Россия".



В горах Сочи вовсю готовятся к зимнему сезону. Готовится к открытию инструкторская служба, детский клуб и многое другое. В связи с возросшим спросом на отдых среди туристов с детьми в пунктах проката горнолыжного снаряжения появляется всё больше детского оборудования.



На Красной Поляне планируют расширить зону внетрассового катания, собираются увеличить количество фрирайд-зон и построить новый сноупарк. В марте 2021 года при благоприятных эпидемиологических условиях запланировано проведение apres-ski фестиваля Week onPeak, а в апреле - сноубордического лагеря Happy Hour Camp. В новогодние каникулы планируется традиционная ярмарка в парке Времена года на "Поляне 540".



Открываются новые подъёмники, планируется открытие новой зелёной трассы, а также запуск новой гандольной канатной дороги D-Line производства австрийской компании Doppelmayr. Уже сейчас можно сказать, что зимний сезон на курортах Сочи, несмотря на пандемию, пройдёт отлично и сможет порадовать и удивить гостей как новинками, так и старыми, но уже полюбившимися развлечениями.