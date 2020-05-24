Турция может возобновить чартерные рейсы в Россию

Аргументы Недели → Туризм 13+

24 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Турция, фото: pexels.com

Турция готова начать осуществлять чартерные рейсы с Россией до возобновления регулярного авиасообщения. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что власти страны сейчас проводят активные переговоры по восстановлению туризма с разными странами, в том числе с Россией.

Глава МИД Турции дважды общался с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Турецкие власти предполагают, что туристический поток туристов из России в Турцию в этом году может сократиться на 40 процентов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя сообщил, что туристический сезон в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире может быть сдвинут.

Всего в Турции инфицированных COVID-19 более 155 тысяч человек. Скончались 4308 человек. Выздоровели 117 602 пациентов.

В Турции объявлен комендантский час на четыре дня.