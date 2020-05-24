В Турции назвали сроки начала туристического сезона для России

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24 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Анталья, pixabay.com

Глава Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя сообщил, что туристический сезон в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире может быть сдвинут. По его словам, ему сложно сказать, сколько гостей они ожидают в этом году.

«Мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы», - пояснил он.

Баглыкайя отметил, что сначала в Турции появятся, скорее всего, туристы из Японии, Китая, Южной Кореи, Ирана и арабских стран, чуть позже из Европы, а в конце июля – начале августа могут открыть границы России.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что они провели переговоры по туризму с Россией.