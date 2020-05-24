В Турции дважды провели переговоры с Россией на тему туризма

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24 мая 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Турция, pixabay.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что они провели переговоры по туризму с государствами, жители которых составляют основной объем приезжающих в республику. По его словам, он дважды общался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну», - пояснил он в интервью телеканалу Dim TV.

Чавушоглу отметил, что туризм имеет важное значение для экономики Турции. Он добавил, что им бы хотелось провести предстоящий сезон с минимальными потерями для страны. Однако не исключено, что из-за пандемии коронавируса поток снизится на 40%.

Ранее власти Греции заявили, что будут привлекать туристов снижением цен, а Кипр назвал условия вылета в страну.