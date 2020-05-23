Власти Греции намерены привлекать туристов снижением цен

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23 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

отдых в Греции, pixabay.com

Власти Греции намерены привлекать местных жителей и туристов из других государств снижением цен на некоторые услуги. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 23 мая, журналисты.



Правительство приняло решение снизить цены на целый ряд товаров и услуг, которые являются наиболее востребованными у отдыхающих. В частности, речь идет о стоимости перелетов между островами, автобусных рейсов, паромных переправ, билетов в парки развлечений, а также морских прогулок.

Кроме того, ставка налога будет понижена с 24 до 13 процентов на туристический общепит, безалкогольные напитки и кофе.

Отметим, что летний туристический сезон открывается в Греции 15 июня.