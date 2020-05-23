В туротрасли объяснили, от чего будет зависеть возобновление путешествий за пределы РФ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, от чего будет зависеть возобновление путешествий за пределы России. Ранее из-за пандемии COVID-19 туризм был приостановлен.
По словам Горина, путешествия возобновятся после открытия границ и международного сообщения, а также после того, как посольства вновь начнут свою работу. В АТОР полагают , что диппредставительства начнут функционировать примерно 15 июня.
Вице-премьер ассоциации напомнил, что внутренний туризм стартует в России с 1 июня. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации многие туристы предпочитают не уезжать далеко от дома и выбирают отдых в апарт-отелях.