В туротрасли объяснили, от чего будет зависеть возобновление путешествий за пределы РФ

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23 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

турист делает фото, pixabay.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, от чего будет зависеть возобновление путешествий за пределы России. Ранее из-за пандемии COVID-19 туризм был приостановлен.

По словам Горина, путешествия возобновятся после открытия границ и международного сообщения, а также после того, как посольства вновь начнут свою работу. В АТОР полагают , что диппредставительства начнут функционировать примерно 15 июня.

Вице-премьер ассоциации напомнил, что внутренний туризм стартует в России с 1 июня. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации многие туристы предпочитают не уезжать далеко от дома и выбирают отдых в апарт-отелях.