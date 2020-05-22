Кипр откроет авиасообщение с 9 июня. Названы условия вылета в страну

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22 мая 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Кипр, pixabay.com

Министр транспорта, связи и работ Яннис Карусос сообщил, что Кипр возобновит авиасообщение между странами в июне. Отмечается, что уже постепенно снимаются ограничения в отношении рейсов в и из аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также на работу гостиниц.

«План действий предусматривает два этапа для открытия аэропортов и восстановления связи Кипра с другими странами, а именно – первый этап 9-19 июня 2020 года, второй этап - 20 июня 2020 года», - пояснил он.

Карусос отметил, что на основе эпидемиологической ситуации в стране страны разделены на две группы: А - Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва, Б - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

По его словам, они должны будут показать сертификат об отсутствии COVID-19 за 72 часа до вылета, а на втором этапе – с 20 июня – категория А может не предоставлять доказательства. Однако кипрские граждане и резиденты на Кипре могут пройти лабораторное исследование по прибытию в страну, но находиться на самоизоляции до получения результата.

«Все пассажиры, прибывшие из стран, не включенных в эти две категории, отправятся на домашний карантин на 14 дней. Стоимость лабораторных испытаний, а также стоимость карантина/самоизоляции и услуги транспорта, где они потребуются, будут оплачивать пассажиры», - высказал он.

Ранее сообщалось, что Кипр готов начать принимать туристов с 15 июня.