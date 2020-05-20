Кипр готов принимать туристов с 15 июня

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20 мая 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNA

Кипр, pixabay.com

В среду, 20 мая, стало известно, что Кипр готов начать принимать туристов с 15 июня. Об этом заявил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.

Подчеркивается, что власти Кипра рассчитывают на восстановление 30 процентов от показателей прошлого года туристического потока, а также дохода от туризма.

Напомним, с 4 мая, Кипр приступил к постепенному ослаблению ограничений, которые были ранее введены из-за пандемии COVID-19. Сообщается, что на третьем этапе ослабления ограничений, который должен начаться в июне, возобновят работу аэропорты и отели.