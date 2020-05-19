Эксперт рассказал, готовы ли россияне ехать в Турцию

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19 мая 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

20 мая Турция намерена открыть свои границы для туристов, в том числе и россиян, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько рассказал, готовы ли россияне отдыхать в Турции. По его словам, желающих поехать в Турцию всегда много, ведь страна гостеприимная.

"Вопрос, когда российская сторона откроет воздушное сообщение, и какое это будет сообщение? Москва – Стамбул или можно будет поднять чартеры на Анталью и другие курорты? В первую очередь, наверное, откроется регулярное сообщение. Это даст возможность ездить индивидуальным и групповым туристам. А потом поднимутся и чартеры. Понятное дело, что высокий сезон в этом году потерян, но мы очень надеемся, что открытие произойдет хотя бы в июле-августе", - заключил специалист.