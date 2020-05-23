В Турции введен четырехдневный общенациональный комендантский час

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23 мая 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

мечеть, фото: pexels.com

В Турции объявлен общенациональный комендантский час во время мусульманского праздника Ураза-Байрам, начинающегося в пятницу в полночь. Комендантский час власти Турции ввели на четыре дня, в том числе на праздник Ураза-Байрам.

Решение о введении коменданского часа власти Турции приняли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Рынки, продуктовые магазины, овощные и мясные лавки сегодня работали до 17 часов, но закроются 24-26 мая.

Все пекарни работают в течение всего комендантского часа. Работают лечебные учреждения и аптеки. Совместная молитва в мечетях запрещена.

В Турции за период пандеми скончались более 4200 человек, у которых был выявлен COVID-19.