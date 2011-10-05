Ждем перелетного Гуса?

Такого ещё не было! Нынешний сезон стал рекордным по числу отставок тренеров российских футбольных клубов. Недавнее увольнение из махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиева – 11-е по счёту всего за пять месяцев. Хотя как раз к Гаджиеву в отличие от, например, экс-наставников «Амкара» и «Томи» клубное руководство никаких претензий официально не предъявило…

В поисках жар-птицы

По всей видимости, это запланированная замена, проистекающая из логики развития команды. За два последних трансферных окна «Анжи» накупил игроков-звёзд на сумму в 96,2 млн. евро. И это без учета контрактов других игроков, которые, подобно бразильцу Роберто Карлосу, пришли в клуб бесплатно. Теперь «Анжи» готовится укомплектоваться ещё и тренером-звездой.

На момент увольнения Гаджиева до конца круга оставалось всего ничего, пять туров. Почему Гаджи Муслимовичу на дали доработать? Конечно, в Дагестане очень хотели, чтобы создающийся суперклуб добился успеха под началом тренера-земляка. Но по разным причинам достичь ожидаемого результата у него не получилось. Понятно, что новый владелец «Анжи» Сулейман Керимов и его окружение бредят Лигой чемпионов будущего года. Однако команда из Махачкалы в текущем чемпионате пока что лишь восьмая. А первая двойка клубов в турнирной таблице (именно они и попадают в Лигу чемпионов) уходит всё дальше и дальше. Но времени до конца российского первенства предостаточно, возможность исправиться ещё есть.

Подготовкой «Анжи» к ближайшим встречам занимаются бывший помощник Гаджиева Юрий Гордеев и играющий тренер Роберто Карлос. Впрочем, уже сейчас ясно, что это явление временное. Тот же Гордеев не отрицает: переговоры с претендентами на пост нового главного интенсивно ведутся…

Ходят слухи здесь и там

В околофутбольных кругах называют имена самых титулованных специалистов. Не так давно несколько матчей махачкалинцев с неафишируемой целью посетил бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант. Он-то, если кто забыл, в своё время довёл «аристократов» до московского финала Лиги чемпионов. Разумеется, Гранта сразу записали в главные претенденты на место Гаджиева. Экс-наставник «Ливерпуля» и «Интера» Рафаэль Бенитес тоже нынче не у дел и вполне может оказаться в столице Дагестана. Испанец, к слову, не раз заявлял, что ему нравится российский футбол. Со ссылкой на Роберто Карлоса, в испанской прессе муссируются имена Фабио Капелло, Вандерлея Люксембурго, Луиса Фелипе Сколари.

Но самой реальной кандидатурой является фигура бывшего главного тренера сборной России Гуса Хиддинка. Керимов – один из тех немногих людей, которые способны платить голландцу не меньше, чем это делал его друг Роман Абрамович в лондонском «Челси». Ещё в сентябре британская газета Daily Mail писала, что «Анжи» намерен пригласить нынешнего главного тренера сборной Турции Хиддинка, сделав его самым высокооплачиваемым специалистом в мире. Если верить этому изданию, голландцу пообещали зарплату в 22 млн. фунтов стерлингов в год.

Сейчас Гус связан контрактом со сборной Турции. Но выступает национальная команда этой страны в отборочном турнире к Евро-2012 очень неважно. Турки пытаются зацепиться за второе место в группе, и уже через считаные дни будет ясно, чем всё это для них закончится. Агент Хиддинка Кис ван Ньювенхойзен подтвердил, что его клиент лично хорошо знаком с Сулейманом Керимовым. Но прокомментировать факт договорённости между ними отказался.

– В октябре у Гуса два матча – с Германией и Азербайджаном. В ноябре, скорее всего, предстоят стыковые матчи. То есть до 16 ноября никаких переговоров Хиддинк не ведёт, – пояснил ван Ньювенхойзен. – 16 ноября, когда закончатся стыковые матчи, ситуация станет более ясной.

Вообще-то, контракт голландца с турецкой федерацией футбола действует до июля 2012 года – до финальной стадии чемпионата Европы. О продлении контракта турки речь не заводили. Ну а как в одностороннем порядке разрываются такие соглашения, когда на горизонте замаячат горы денег, всем нам хорошо известно. Другой голландец, что стоит сегодня у руля российской сборной, – яркий тому пример…