«Локомотив» побеждает «Спартак» - 1:0

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

2 апреля 2022, 23:22 Борис Омельченко,

Сегодня, 02 апреля 2022 г. на стадионе «РЖД Арена» ждем начала встречи 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Арбитр поединка Сергей Карасев (Россия).

Клубный футбол возвращается после небольшого перерыва. Начнём в этом туре с московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» буквально на снегу. С раннего утра в Москве 2 апреля валит снег. Снегопад не прекращается, продолжается уборка поля. В данный момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. При этом у красно-зеленых есть одна игра в запасе. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли располагаются на девятой строчке - 27 очков.



Официально! Начало матча перенесено на 20:30 по московскому времени. Сергей Карасёв в очередной раз вышел на поле и вместе с представителями команд решил начать поединок. С недоумением смотрят представители «Спартака» на поле. Снег продолжает валить, и он накатил с новой силой. Опять поле заметает, но команды вышли на поле. Игра началась, ох, близки мы к театру абсурда, друзья. Снежок продолжает таять на лысине Сергея Карасёва. Мяч видно не очень хорошо. Навес с левого фланга в штрафную площадь «Локомотива», выиграл верх Бакаев и пробил с отскоком от газона! Худяков в прыжке тащит! Хорошее начало! Да, непросто футболистам. Снег не прекращается, бегать не так просто по сугробам.



Идёт борьба в центре поля, много аутов у нас на первых минутах. Заброс вперёд на Николсона, который здорово рванул из-за спин защитников, и пришлось Худякову вновь играть за пределами штрафной площади, успел он выбить мяч в аут. Керк жестковато сыграл против Джикии, который улетел за пределы поля, завалившись в сугроб. Карасёв тут не увидел нарушения правил. Думаю, скоро будет у нас первая пауза. Линии штрафной площади уже практически не видны. А пока «Спартак» пошёл в атаку. Николсон слева навешивал на Промеса, отбивается «Локомотив». Джикия сделал длинную передачу вперёд, но Худяков вновь отлично играет на выходе, на углу штрафной площади мяч в руки забрав. Угловой заработал «Локомотив». Пошла подача с правого фланга в центр штрафной, Мампаси в попытке добраться до мяча нарушил правила на Джикии, но даже эта опора не помогла ему достать подачу. Ух ты, момент получился у «Спартака»! Худяков вновь играл за своей штрафной площадью, но отбил прямо на Бакаева, который тут же по воротам пробил, и успел отскочить голкипер «Локомотива», в прыжке мяч отразив! Поймать не удалось, скользкий!



А у нас первая карточка в матче. Алексис Бека мяч от себя отпустил, после чего прямой ногой влетел прямо в ногу Мартинсу. Тут на красную карточку тянет, друзья. ВАР вмешается? Похоже, что не вмешается. Перевалил первый тайм через свой экватор. Остановок нет, хотя линии штрафных площадей уже практически слились с полем, плохо их видно. Будем надеяться, до спорных моментов, связанных с линиями, сегодня не дойдёт, а то ещё то развлечение будет. Обе команды не могут похвастаться результатами в этом сезоне, но дела у «Локо» чуть лучше. Оборона «Локо» не может похвастаться надёжной защитой, команда очень много пропускает, и пока я не вижу причин для того, чтобы в обороне «Локо» вновь воцарилась надёжность. Поэтому вся надежда «Локо» должна быть связана с атакой, необходимо просто забить больше, чем пропустить. На 40 мин. спартаковцы забивают, но VAR определил офсайд. Первый тайм мы уже отыграли. Пока нулевая ничья у нас при ужасных погодных условиях. «Спартак» был ближе к успеху, создав в первой половине несколько приличных моментов, а в концовке тайма и вовсе забив, но гол Промеса отменили из-за офсайда. ВАР всё-таки работает. Снег поутих, сейчас в перерыве приведут в порядок поле, и второй тайм может получиться совсем другим! По крайней мере, будем надеяться. Перерыв.



Начался второй тайм. Без замен обошлось после перерыва. Поле в удовлетворительном состоянии, практически полностью его очистили в перерыве, с неба снег тоже практически закончился. Смотрим футбол, наконец. Карточку получает Кофрие. Жёстко сыграл он недалеко от своей штрафной площади, попав в отмашке по лицу Кухте. Опасный удар может получиться у хозяев. Мощный удар со штрафного нанёс Изидор, но получилось намного выше перекладины у него. Что интересно, за стенку у «Спартака» никто не лёг. Холодновато, однако. Сейчас доминирует «Локомотив», провёл три опасных атаки, но в створ ворот не попал. Команды перешли на длинные забросы и кроссы с флангов, но на этом газоне подачи проваливаются. Кофрие нанёс дальний удар по воротам «Локомотива», Худяков отбил! Сыграл на подборе Мозес, добавил с дальней дистанции, и защитник хозяев принял мяч на себя. Это Живоглядов был. Опасно! Живоглядов спас, с линии ворот мяч выбив.

Отличная атака «Спартака», Хлусевич получил передачу на правом фланге, прострелил в штрафную площадь, где Соболев пробил не очень удачно, но мяч покатился в сторону ворот, и с ленточки его смог вынести защитник "Локо". Повеселее во втором тайме игра развивается. Меньше технического брака у нас стало. На 85 мин. хозяева забивают гол - 1:0. Это сделал Вильсон Изидор. Вот это развитие событий, и какой блестящий удар удался форварду с линии штрафной площади! Великолепный обводящий удар в дальний угол, Максименко дотянуться не смог. Да, заметно оживился «Локомотив» в последние минуты, счёт открыт! Теперь надо «Спартаку» что-то предпринимать. Надо сказать, опаснее атаковали же сегодня подопечные Ваноли. Никак не получается у «Спартака» перебраться на половину поля соперника. Надо ли сказать, что для «Локомотива» голевой удар Изидора стал первой удачной попыткой в створ. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу «Локомотива», который набирает 37 очков и поднимается на 5-е место в турнирной таблице РПЛ.