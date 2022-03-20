«Сочи» - «Крылья Советов» 2:3 - «сумасшедший» матч и сенсация 22 тура

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20 марта 2022, 19:35 Борис Омельченко,

Сегодня, 20 марта на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялась встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ между командами «Сочи» и «Крылья Советов». Арбитр матча Артем Любимов (Россия).

За девять туров до окончания текущего сезона РПЛ «Сочи» занимают четвертую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Сократить такой гандикап вполне реально, но нужно стараться выигрывать в каждом последующем матче, а начать нужно с домашнего противостояния с «Крыльями Советов». Однако «Крылья Советов» играют на выезде максимально надежно – за девять гостевых матчей самарцы забили восемь голов, пропустив 11 мячей в свои ворота.



Игра в Сочи началась с атаки хозяев, они сразу обозначили, что будут пытаться играть первым номером. Стоит отметить, что обе команды играют высокий прессинг. Видно, что тренеры много времени уделяют этому на тренировках. Пока на поле много сумбура, не точных передач, мяч мечется между игроками команд и рисунок игры примитивный. Кроссы с флангов сочинцев проваливаются и создают простор для контратак «Крыльев», но у тех игра вообще не пошла. Тяжёлая игра будет для сочинцев. Очень тяжёлая. Много остановок, из-за нарушений, которые ломают цельность игры. Более осмысленны атаки сочинцев, они открываются для приема мяча и владение им у них больше. Интересно обострил игру Терехов, но Иван Ломаев очень хорошо сыграл. Классно протащил мяч Кассьерра, но пас был ужасным. А вот это уже лучше! Отдал на ход пас Бурмистров Цаллагову, а тот заработал угловой. Который, правда, ни к чему не привёл. Компактно играет защита самарцев, прямо стелятся под владеющих мячом сочинцев. Удары по воротам хозяев не отличаются точностью. Классно подал в штрафную Терехов, но Иван Ломаев снял мяч с головы Кассьерры. Скучновато пока что смотрится игра, не видим наигранных комбинаций, слишком много брака сегодня у «Крыльев». В разрушении «Крылья» смотрятся, а вот в созидании ничего не получается. Удивительно, но против «Зенита» самарцы показывали игру, видимо выдохлись, а все, что умели, показали в Питере. Кстати, сочинцам точно нужно побеждать сегодня, ведь в следующей игре команда Федотова встретится с «Зенитом». На последней 45 мин. самарцы открывают счет 0:1: Максим Глушенков! Классно прорвался по левому флангу Зиньковский, сильно прострелил на Глушенкова, а тот переправил мяч в ворота! Перерыв.



Второй тайм поехал, сочинцы бросились в атаку и пытаются восстановить равновесие в счете. Взял в свои ноги игру Юсупов, поэтому и пробил издали по воротам. Правда, мяч полетел рядом с левой штангой от Ломаева. Характер игры не изменился, все те же ошибки у сочинцев. Нет попадания в створ ворот. Ещё чаще фолить стали команды. И вновь взяли под контроль мяч самарцы. Сочинцы продолжают налаживать позиционные атаки и не могут продавить защиту самарцев. Терехов получает "красную" карточку и покидает поле, в меньшинстве теперь играют сочинцы и сразу тройная замена. Прохин, Мелкадзе и Попов выходят вместо Бурмистрова, Дркушича и Юсупова! Срыв атаки! Классно рвался Попов в атаку, но свалил его Зиньковский. Да, не клеится игра у сочинцев. Теперь Родриго фолит на левом фланге обороны. Родриго нарушает правила на Зиньковском и арбитр назначает пенальти в ворота «Сочи» и счет на 79 мин. становится 0:2: забивает Горшков классно пробив по центру. Но на 80 мин. сочинцы сравнивают один мяч 1:2: забивает Мелкадзе, открывая счёт своим мячам за «Сочи»! Попов выкатил на пустые, а Георгий классно подставил ногу. 1:2. На 83 мин. сочинцы в меньшинстве сравнивают счет 2:2: как быстро возвращается «Сочи» Дебютный гол за команду забивает Макарчук, замкнув подачу Попова! Расслабились молодые игроки «КС»! И вдруг на 90 мин. матч самарцы забивает гол 2:3: забивает Зиньковский! Решился игрок сборной России на удар с линии штрафной и не прогадал! Прямо в "девятку" угодил мяч! 2:3! Это несомненно сенсация тура! Добавленные четыре мин. истекают, идет уже 6-я мин. Матч завершен, «Сочи» опускаются на 4 место.