«Зенит» укрепляет турнирное положение победой над «Уфой» 2:0

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7 марта 2022, 19:24 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 7 марта на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреч 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уфой». Арбитр поединка Сергей Иванов (Россия).

Зенитовцы в прошлом туре переиграли «Рубин» со счетом 3:2. «Зенит» лидирует в турнирной таблице и отрыв от второго места 2 балла. По играм на своем поле подопечные Сергея Семака являются лучшим коллективом в лиге: команда выиграла в 8 из 10 домашних встреч в текущем сезоне РПЛ, в которых 1 раз сыграла вничью и один раз уступила. Стоит добавить, что «Зенит» лучше всех играет в атаке в нынешнем чемпионате, на счету питерцев 47 забитых мячей в 19 матчах. В прошлом туре «Уфа» уступила «Ахмату» со счетом 1:2. Это уже третье поражение кряду в РПЛ для подопечных Алексея Стукалова. «Уфа» не побеждает в Премьер-лиге в 6 последних матчах, в которых трижды сыграла вничью и потерпела 3 поражения. По игре на выезде уфимцы одни из худших в лиге: команда не выиграла в 8 гостевых матчах подряд (3 ничьи, 5 поражений).



Игра в Петербурге началась. Зенитовцы налаживают позиционную атаку, они контролируют владение мячом и первый удар по воротам Алберто, Беленов парировал на угловой. «Зенит» спокойно катает мяч в центр, переводя его с фланга на фланг. Круговой пытался войти в штрафную, но защита сыграла слаженно. Круговой остро пробил, но Беленов опять спасает ворота. «Зенит» играет высокий прессинг, перехват и остро пробил головой по воротам Алберто. Пока не высокий темп игры, все ребята делают правильно, только в каждом компоненте игры надо делать быстрее. Пока не полностью включились бразильцы, а уфимцы всей командой встали в защиту. Тотальный контроль мяча у зенитовцев, но выйти на ударную позицию пока они не могут. Дуглас слева навесил к дальней штанге. Дзюба сделал скидку на Алберто, чей удар в упор Беленов отразил. Клаудиньо справа со штрафного навесил на Дзюбу, который головой пробил точно в Беленова. Перерыв. Пока 0:0.



Второй тайм начался с атаки зенитовцев, но успеха опять не принес. Игроки "Уфы" начинают применять тактику мелкого фола, которая замедляет движение зенитовцев. В штрафной Алберто хотел пробить по воротам, но удар не получился. И все-таки на 50 мин. Круговой метров с 20-ти положил мяч в девятку - 1:0: Клаудиньо исполнил подачу от углового флага. Мяч отскочил к Круговому, который слева с двадцати одного метра пробил в правый верхний угол. 24 377 болельщиков сегодня смотрят футбол в Санкт-Петербурге. На 67 мин. зенитовцы забивают курьёзный гол 2:0: Малком! Дзюба откатил мяч на Малкома, который с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Футбольный снаряд попал в ногу Журавлёву и после рикошета перелетел через Беленова и залетел под перекладину. Звучит финальный свисток, «Зенит» набирает 44 очка в чемпионате и отрыв от динамовцев 5 очков.