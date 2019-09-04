Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца

Защитник питерского футбольного клуба «Зенит» 21-летний Даниил Круговой рассказал, как в школьном возрасте лишился отца. По словам спортсмена, мужчину убили.

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Футболист в одном из интервью рассказал, что лишился отца, когда учился в девятом классе. Мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах, передаёт РенТВ.

«Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелова — это село прямо под Питером», - заявил спортсмен.

Он отметил, что после потери родителя практически «пропал» на целый месяц, но поддержка со стороны близких помогла ему справиться с травмой