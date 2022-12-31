По новому контракту с клубом из Саудовской Аравии Роналду будет получать 200 млн долларов в год

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31 декабря 2022, 09:51

фото: GlobalLookPress

В «Аль-Насре» Криштиану Роналду будет получать 75 млн долларов в год. И это только базовая часть оклада 37-летнего португальца.

Если суммировать коммерческие выплаты и доходы за роль амбассадора, то выйдет почти 200 миллионов в год.

В начале года состояние Роналду оценивали примерно в 1,2 миллиарда долларов. Никто из действующих спортсменов не заработал больше. Видимо, теперь он станет еще богаче.

Роналду уже прошел первую часть медосмотра и настроен очень серьезно.

До этого футболист играл в «Манчестер Юнайтед». Клуб прервал с ним контракт во время чемпионата в Катаре после того как Роналду выступил с критикой в одном из интервью.