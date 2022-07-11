Криштиану Роналду устроил бойкот руководству «Манчестер Юнайтед»

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

11 июля 2022, 15:43 Семён Иванов

https://www.readfootball.com/boykot-ronaldu-prodolzhaetsya-myu-v-shoke-254541.html

В начале июля Криштиану Роналду объявил боссам «Манчестер Юнайтед», что намерен покинуть клуб. Он объяснил свой выбор желанием сыграть в Лиге Чемпионов, куда МЮ не попал. В настоящее время футболист бойкотирует предсезонные сборы команды: сначала он пропустил первую неделю подготовки, где Эрик тен Хаг, новый главный тренер клуба, знакомился с игроками, а потом не присоединился к тренировочному турне в Тайланде.

Конечно, некрасиво так бросать команду, которая сделала из тебя легенду, но всё же желание одного из лучших футболистов планеты сыграть в сильнейшем турнире Европы понятно. Вопрос лишь в том, почему Роналду заявил о своём желании лишь в июле, спустя месяц после конца сезона и открытия трансферного окна.

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на The Sun, причина этому может заключаться в бонусе размером примерно миллион евро, который футболист получил в начале июля. И действительно, намерение покинуть команду звёздный португалец изъявил аккурат в самом начале месяца.

Для руководства «Юнайтед» это стало громом среди ясного неба. У тренерского штаба итак проблемы с центральными нападающими. Фактически, в распоряжении у тен Хага в распоряжении лишь два центрфорварда – Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани, регулярно получающий травмы и не отличающийся стабильностью. Именно поэтому главный тренер сразу дал понять, что ему нужен новый игрок на эту позицию. В таких условиях уход португальца может стать критическим для клуба.

В любом случае, МЮ не спешит отпускать футболиста. «Роналду не продаётся», - с таким заявлением 11 июля выступил тен Хаг. Он не хочет отпускать системообразующего игрока, у которого остаётся ещё год контракта. Криштиану тоже показывает серьёзность своих намерений: бойкотирует тренировочный процесс и не собирается возвращаться в расположение команды после отпуска.

Ситуация неоднозначная, но со стороны она выглядит так, будто Роналду попросту попытался ограбить «Манчестер Юнайтед», получив крупный бонус и попытавшись сразу сбежать из клуба. Но официальных предложений по игроку пока нет. Ходят лишь слухи, что в покупке заинтересован ПСЖ.

Неясно, как поведут себя боссы Манчестера – заставят игрока отработать контракт или отпустят игрока с миром, выручив за него хоть какие-то деньги. Ясно лишь одно – воссоединение Роналду с командой, где он стал лучшим игроком на планете и где его просто обожали болельщики, увы, не вышло таким фантастическим, как того ожидали.