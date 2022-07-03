Задержанного в Петербурге хоккеиста Ивана Федотова из госпиталя увезли, предположительно, в Североморск

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3 июля 2022, 15:18 Источник: ТАСС

Иван Федотов, Daniel Felipe Kutepov / globallookpress.com

Задержанного в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии хоккеиста Ивана Федотова из госпиталя перевезли, предположительно, в Североморск. Вратарь, выступавший за сборную России по хоккею и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина, серебряный призер Олимпийских игр Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге.

По информации Telegram-канала Baza, 25-летний спортсмен подозревается в уклонении от службы в армии.

О задержании сотрудниками военкомата хоккеиста сообщали и другие СМИ. Адвокат Федотова Алексей Пономарев рассказал, что в военкомате его подзащитному стало плохо и его госпитализировали.

В воскресенье адвокат сообщил, что в субботу Ивана увезли с территории госпиталя. "Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы", - сказал Пономарев и отметил, что информации о самочувствии спортсмена у него нет.

7 мая клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» объявил о подписании с россиянином Иваном Федотовым однолетнего контракта новичка. Срок соглашения с ЦСКА у вратаря завершился в конце апреля.