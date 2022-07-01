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1 июля 2022, 19:31

Иван Федотов, фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата как уклонист. Федотов - голкипер ЦСКА и российской сборной по хоккею. Спортсмену 25 лет.

Сотрудники петербургской полиции задержали Ивана Федотова на выходе из ледовой арены «Купчино» и доставили в военкомат, - пишет издание «Фонтанка.ру». Задержание полиция провела по запросу из военной прокуратуры. Вратаря подозревают в уклонении от службы в армии или прохождения альтернативной гражданской службы. В ведомстве назвали хоккеиста потенциальным «уклонистом». Иван Федотов формально является военнослужащим, поскольку выступает за армейский клуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что голкипер собирается уйти из команды и эмигрировать.

В сезоне 2021/22 Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл один матч на ноль. В составе ЦСКА Федотов выиграл весной Кубок Гагарина.

В мае спортивные СМИ писали, что Иван Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз», выступающей в НХЛ, с максимально возможной зарплатой в 1,1 миллиона долларов. Помимо оклада в 832,5 тысяч долларов новичку из России полагаются разные бонусы. После контракта новичка он станет ограниченно свободным агентом, - сообщает Sport24.