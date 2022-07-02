Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер: мы знаем о ситуации с вратарём Иваном Федотовым

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2 июля 2022, 09:57

Чак Флетчер (слева), фото: Elizabeth Flores/globallookpress.com

Генеральный менеджер команды «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер сообщил, что о задержании российского вратаря Ивана Федотова в НХЛ известно.

В пятницу российские СМИ написали о задержании в Петербурге 25-летнего голкипера российской сборной по хоккею. Федотова задержали сотрудники военкомата. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Ивану Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет, - сообщает RT.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

«Мы знаем о ситуации и изучаем её», — приводит слова генерального менеджера команды «Филадельфия Флайерз» Чака Флетчера в Twitter американский журналист Джордан Холл.