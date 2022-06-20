Лидерами сборной России стали две ватерполистки из Челябинской области

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20 июня 2022, 13:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ватерпольным клубом «Динамо-Уралочка»

В главную команду страны вошли 6 представительниц южноуральской команды «Динамо-Уралочка».

В подмосковном Раменском завершился сбор женской сборной страны по водному поло. По его итогам в числе лидеров названы две представительницы команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста: Полина Попова и Евгения Головина. Их результативность отметил главный тренер национальной сборной Сергей Маркоч.

Напомним, что в главную команду страны были приглашены 6 игроков «Динамо-Уралочка». Вместе с Полиной Поповой и Евгенией Головиной регион представляют Юлия Лаптева, Елизавета Заплатина, Наталья Воронцова и Екатерина Голубева. В тренерский состав вошел наставник «Уралочки» Михаил Накоряков.

Южноуральские ватерполистки также задействованы в составах молодежной и юниорской лигах России. Вместе спортсменок соберут турниры, которые пройдут в следующем месяце в Центре олимпийской подготовки в Златоусте. В следующем месяце в городе состоятся Кубок металлургов и Кубок Валерия Ростова.

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