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Бах: допуск российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2024 будет зависеть от политической ситуации в мире

, 19:07 Источник: ТАСС

Бах: допуск российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2024 будет зависеть от политической ситуации в мире
Олимпийский флаг, Steven E Sutton/globallook.com

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в квалификационных соревнованиях за право выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, будет решаться исходя из политической ситуации в мире.

Квалификационные соревнования стартуют в 2022 году. Как известно, после начала российской военной спецоперации МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Дальше мы должны следить за развитием политической ситуации, поскольку не знаем, как она будет развиваться во всем мире. <...> Если ситуация изменится, то мы примем соответствующее решение», - пояснил Бах.

Олимпиада -2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.  

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