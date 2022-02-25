Исполком МОК призвал перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии

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25 февраля 2022, 18:30 Источник: РИА "Новости"

олимпийские кольца, pixabay.com

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в пятницу, 25 февраля, призвал все международные федерации перенести или отменить запланированные в РФ и Белоруссии спортивные мероприятия.

В МОК выразили мнение, что следует принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также отдать в настоящий момент безопасности спортсменов абсолютный приоритет.

Уточняется, что сам Международный олимпийский комитет не планирует проведение каких-либо спортивных мероприятий в вышеуказанных странах.