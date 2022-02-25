Президент России в разговоре с лидером КНР заявил о готовности к переговорам с Зеленским

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25 февраля 2022, 16:02

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин отметил готовность Москвы к переговорному процессу с Киевом на высшем уровне. Свое заявление глава государства высказал в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, передает CCTV.

Китайские журналисты уточнили, что в разговоре президент России детально проинформировал господина Си об истории украинского вопроса и рассказал подоплеку военной операции принуждения к миру в Донбассе и на Украине.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с призывом начать переговоры.