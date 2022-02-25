Глава Украины Зеленский призвал Путина начать переговоры

Аргументы Недели → В мире 13+

25 февраля 2022, 14:54

Зеленский, APUkraine/ twitter.com/: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с призывом начать переговоры. Обращение политика разместил РИА Новости.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», − цитирует слова Зеленского агентство.

Как известно, накануне президент РФ Владимир Путин дал старт проведению специальной военной операции в Донбассе. На территории Украины одновременно проводится принуждение к миру, а также демилитаризация и денацификация республики.

Ранее сегодня российский лидер заявил, комментируя решение о спецоперации в Донбассе, что стране не оставили выбора. По словам главы государства, попытки решить проблему другим путем были нулевыми.