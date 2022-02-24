Путин назвал решение о спецоперации в Донбассе вынужденной мерой

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2022, 20:05 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя решение о спецоперации в Донбассе, заявил, что стране не оставили выбора. По словам главы государства, попытки решить проблему другим путем были нулевыми.

«То, что происходит - вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно»,- пояснил политик на встрече с крупным бизнесом.

Напомним, что 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Президент отметил, что эти действия направлены на «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении к народу сообщил, что не Киев выбрал путь войны, но предлагает вернуться на путь мира.